Olimpia Milano, Dan Peterson esalta Mirotic: “Il più grande colpo dell’era Armani”

L’arrivo di Nikola Mirotic ha riversato l’attenzione mediatica sull’Olimpia Milano.

Un grande ex meneghino, Dan Peterson, ha commentato l’ingaggio dello spagnolo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, definendolo “il grande colpo dell’era Armani”.

Mirotic ha 32 anni e nessun problema fisica, ha l’esperienza necessaria per inserirsi nel migliore dei modi, Messina saprà usare al meglio il suo talento. Parliamo di un giocatore che può ricoprire diversi ruoli, giocare internamente o sul perimetro, fronte o spalle a canestro. Ha grandi capacità di lettura contro giocatori più alti o più bassi, le doti realizzative oscurano gli altri pregi ma è anche un ottimo rimbalzista d’attacco e un grande assist-man. Io sceglievo sempre i difensori più adatti per ogni grande attaccante, mi chiedo come faranno le avversarie di Milano a marcare Mirotic, rischiano di vivere 40 minuti d’inferno contro l’Olimpia. Si tratta indubbiamente del più grande colpo dell’era Armani.