Mike James, stella del Monaco, è stato vicino a giocare con la Lettonia nella prossima Coppa del Mondo di pallacanestro FIBA, ha rivelato Donatas Urbonas, Senior Staff Writer di BasketNews, durante il podcast URBONUS.

“C’era un’alta possibilità che Mike James giocasse per la Lettonia. Non ricordo se fosse l’anno scorso o quest’anno. La Lettonia stava pensando di prenderlo per la Coppa del Mondo”.

“Da quello che ho sentito, potrebbe essere possibile che qualcuno della federazione lettone o alcuni dei giocatori veterani fossero contrari. Ma di sicuro c’è stato un caso reale e ci sono stati dei colloqui tra la Lettonia e Mike”.

James ha concluso la stagione 2022-23 di EuroLeague con una media di 15,9 punti, 3,7 rimbalzi, 4,4 assist a partita in 38 presenze per il Monaco.

Il 32enne James non ha rappresentato alcun paese in tornei internazionali nel corso della sua carriera e per questo potrebbe essere molto interessante per qualche squadra europea.

Non è un segreto l’apprezzamento di Luca Banchi nei confronti della point guard americana, anche perché chi non apprezza il talento di MJ? Inoltre, nell’ultimo periodo sembra essersi calmato e pare aver smesso di fare quei colpi di testi che l’hanno portato lontano da Milano e Mosca.