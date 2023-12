L’Olimpia Lubiana di Pianigiani è la peggior squadra di EuroCup

Simone Pianigiani, dopo un periodo sabbatico durato diverse stagioni, quest’estate è tornato ad allenare e ora è l’head coach dello Cedevita Olimpia Lubiana, formazione slovena che milita in EuroCup. Ed è anche la peggiore della competizione, secondo i numeri.

Gli sloveni hanno giocato finora 10 gare nella seconda competizione europea per club e le hanno perse tutte, l’ultima in ordine cronologico ieri sera in casa contro l’Hapoel Tel Aviv. 10 sconfitte in 10 giornate è un numero difficilmente digeribile dalla tifoseria. Considerate che nemmeno nell’altro girone di EuroCup c’è qualcuno a 0-10, lo score peggiore è 1-9 in entrambi i gruppi, se non contiamo i biancoverdi.

La compagine di Lubiana aveva anche inserito nel proprio roster uno degli eroi di EuroBasket 2017 della Slovenia di Luka Doncic, Klemen Prepelic, che però ha rescisso il contratto, nonostante stesse facendo benissimo, o forse perché stava facendo benissimo, per unirsi ai turchi del Galatasaray.

Al momento non si sta parlando di esonero di Simone Pianigiani dalla panchina dell’Olimpia Lubiana ma non saremmo per niente stupiti se non riuscisse ad arrivare a mangiare il panettone, visti gli scarsissimi risultati finora ottenuti in Europa.

C’è però anche da dire, per dovere di cronaca, che in Adriatic League sta facendo molto meglio perché gli sloveni hanno vinto 7 partite su 10 e sono in piena corsa playoff, avendo lo stesso score del Partizan Belgrado di Zeljko Obradovic.

Stiamo a vedere se da qui a Natale il coach ex Milano, Fenerbahce e Siena riuscirà a invertire il trend e portare gli sloveni almeno alla prima vittoria europea, così da raggiungere in classifica il non proprio irresistibile Hamburg Towers Basketball a quota 1-9.