Dwight Howard alla Reyer Venezia è (stato) qualcosa di concreto?

Dwight Howard verrà rappresentato in Europa dalla Brightside Sports di Peppe Sindoni, ex direttore sportivo di Capo d’Orlando. E questo lo sapevamo già. Ma la notizia che ha lanciato Donatas Urbonas nel suo podcast URBONUS è che c’è stata una trattativa tra la Reyer Venezia e Dwight Howard:

“Howard vuole venire a giocare in Europa, meglio in EuroLega o in EuroCup, ma potrebbe valutare anche qualche formazione di BCL perché vuole giocare al massimo livello possibile per tornare in NBA quest’anno per l’ultima volta nella sua carriera. E Venezia sarebbe potuta essere un’ottima opzione perché coach Neven Spahija era assistente degli Hawks nel 2016/17, l’unico anno ad Atlanta di Howard. Purtroppo però vuole una clausola di NBA escape nel suo contratto e questo ha scoraggiato gli italiani poiché vogliono qualcuno che giochi con loro e per loro fino alla fine della stagione, non che li lasci tra qualche mese per andare in NBA. Quindi Dwight Howard non andrà alla Reyer Venezia ed è ancora free agent”, ha concluso l’ottimo giornalista lituano sulla vicenda dell’ex Los Angeles Lakers e Orlando Magic tra le tantissime.

Probabilmente la Reyer Venezia è rimasta anche molto scottata dal caso Bruno Caboclo, che alla fine non ha trovato posto in NBA e oggi gioca con il Partizan Belgrado in EuroLega e questa sera sarà avversario di Milano.