Nonostante Nikola Jokic abbia registrato l’ennesima tripla doppia, i Denver Nuggets hanno perso contro i Los Angeles Clippers mercoledì sera. Inoltre, il big man serbo ha registrato un risultato che non avrebbe mai voluto registrare.

I Nuggets sono stati battuti di 19 punti nel secondo quarto e di 12 punti nel quarto quarto. Anche se Jokic ha concluso la partita con 22 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, ha sbagliato ben 23 tiri dal campo e ha registrato 4 palle perse.

Jokic tonight: 22 PTS

15 REB

10 AST

9-32 FG His most missed shots in a game in his entire career. https://t.co/QXPJr3JfC1 — StatMuse (@statmuse) December 7, 2023

Si tratta del maggior numero di tiri sbagliati da Jokic in tutta la sua carriera NBA. Il precedente risultato peggiore risale al 2021 contro gli Charlotte Hornets, quando sbagliò 21 tiri. Queste sono le uniche due occasioni in cui Jokic ha sbagliato più di 20 tiri in una singola nottata.

Nikola Jokic è stato dominante in questa stagione, con una media di 29 punti (8° nella NBA), 12,8 rimbalzi (1°) e 9,8 assist (3°) a partita. Con 14 vittorie e 8 sconfitte, i Nuggets sono attualmente terzi nella Western Conference.

Siamo certi che si è trattato di un semplice passaggio a vuoto e che Nikola Jokic sistemerà tutto nella prossima sfida dei Denver Nuggets, che giocheranno nella notte tra venerdì e sabato contro gli Houston Rockets.

