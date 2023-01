L’origine del leggendario crossover di Allen Iverson è totalmente inaspettata

Il crossover è il movimento che più di ogni altro ha caratterizzato la carriera di Allen Iverson.

E in caso qualcuno non lo ricordasse…

Nel corso di una recente intervista con GQ, Iverson ha svelato da chi ha imparato questo movimento. Non si tratta di un giocatore NBA affermato del passato ma di un suo ex compagno a Georgetown, Dean Berry, che giocava pochissimo ai tempi del college e non è mai diventato professionista.

Con me giocava questo ragazzo, Dean Berry. Era un walk-on (uno studente non ha la borsa di studio come atleta, ndc) e non aveva nemmeno il cognome stampato sul retro della divisa. Ma era velocissimo ed eseguiva alla perfezione il crossover.

L’aneddoto è stato raccontato svariate volte. Iverson aveva grosse difficoltà a marcare i crossover di Berry durante le partitelle e così si tratteneva spesso con il compagno per studiare questo movimento e farlo suo. Di sicuro gli allenamenti supplementari sono tornati utili a Iverson. La curiosità è che Berry lo aveva appreso osservando a lungo video di Tim Hardaway, Isiah Thomas e John Stockton.

Anche per lui risultato finale apprezzabile, come si può osservare in questo video dove la somiglianza con i movimenti di Iverson è impressionante.