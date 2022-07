Los Angeles Lakers 2001 vs Golden State Warriors 2017: chi vince?

I Los Angeles Lakers del 2001 e i Golden State Warriors del 2017, due delle squadre più forti nella storia della NBA. Ma chi vincerebbe un ipotetico confronto fra questi due super team?

Difficile dare una risposta: Kobe Bryant e Shaquille O’Neal da una parte; Stephen Curry, Kevin Durant e Klay Thompson dall’altra. Senza contare una serie di role players di altissimo livello per entrambe le squadre.

I rispettivi protagonisti però non sembrano avere molti dubbi. A lanciare il guanto di sfida ci ha pensato Curry, affermando che i Lakers del 2001 avrebbero tantissime difficoltà nell’arginare le doti balistiche dei suoi Warriors, capaci di allargare il campo come pochissime (forse nessuna) squadre nella storia del gioco. Steph ha aggiunto anche che lui e Thompson sarebbero immarcabili per qualsiasi gialloviola e che il tiro da tre è sempre da preferire a quello da due.

Shaq ha risposto per le rime, dichiarando in sostanza che le sue capacità di intimidatore riuscirebbero a neutralizzare il tiro dall’arco di Golden State.

Abbiamo fatto dei playoff da 15-1, siamo i più forti di sempre, chi potrebbe marcare me e Kobe? In difesa contro di loro nessun raddoppio né spazio per tirare, non gli lasceremmo prendere ritmo. Useremmo Fisher per spingerli dentro l’area e una volta lì io li distruggerei. Mettendogli pressione dietro l’arco sarebbero costretti a muoversi e ogni volta che entrano dentro, ci sarei io a sbatterli per terra, prendere a calci nel c*** Steph, Klay e KD. Non serve raddoppiarli, basta mandarli contro di me. E sai chi segnerebbe tanti punti? Andrew Bogut, ma di sicuro non segnerebbero da tre.