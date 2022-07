Philadelphia 76ers, in progetto un’arena futuristica: le prime immagini

La NBA continua a essere una lega all’avanguardia per quanto riguarda l’impiantistica sportiva. Recentemente i Philadelphia 76ers hanno annunciato l’intenzione di costruire una nuova arena.

Il palasport si chiamerà 76 Place e la sua costruzione verrà curata da una società costituita ad hoc, la 76 Devcorp. Una delle cose che colpisce di più è la prospettiva a lungo termine di questa opera che dovrà entrare in funzione dalla stagione 2031-32, vale a dire quando scadrà il contratto di utilizzo del Wells Fargo Center. L’attuale impianto si trova nella zona sud della città, dove sono situati anche gli stadi del baseball e del football, i Sixers vi giocano dal 1996, quando lasciarono lo storio Spectrum.

Adesso però nasce l’intenzione di stabilirsi nel centro della città, in un’area che ha richiesto due anni di ricerche prima di essere individuata. I lavori non partiranno a breve ma i 76ers ragionano con largo anticipo e hanno già mandato online un sito per seguire l’andamento della loro nuova casa.

È stato stimato che l’impianto costerà 1.3 miliardi di dollari e genererà un indotto di 1.9 durante la sua costruzione. L’indotto totale annuo quando sarà aperto, invece, dovrebbe aggirarsi sui 400 milioni di dollari.

La road map prevede l’ottenimento di tutti i permessi entro il 2024, poi una fase di progettazione di due anni e la demolizione delle strutture attualmente esistenti entro il 2027. Poi la costruzione e l’inaugurazione prevista per il Settembre del 2031.