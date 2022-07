La Grecia conferma: Giannis Antetokounmpo giocherà Eurobasket

Se già c’erano vari motivi per prenotare un posto al Forum per le partite del Gruppo C di Eurobasket 2022, quello dell’Italia, ora se ne aggiunge un altro. Dopo che il diretto interessato lo aveva dichiarato pochi giorni fa, il presidente della federazione ellenica, Vaggelis Liolios, ha confermato che Giannis Antetokounmpo prenderà parte alla spedizione europea. Il due volte MVP della NBA, probabilmente il miglior europeo al momento in circolazione insieme a Nikola Jokic, sarà quindi il volto di una competizione che dovrebbe vedere la partecipazione di tante stelle d’oltreoceano. Oltre al già citato Jokic, ci saranno anche Luka Doncic, Jonas Valanciunas, Rudy Gobert, Danilo Gallinari.

Ad accompagnare Antetokounmpo ci sarà anche Josh Oppenheimer, coach americano assistente ai Milwaukee Bucks, che sarà nello staff di coach Dimitris Itoudis.

L’ultima apparizione di Giannis con la maglia della Grecia risale al Mondiale 2019. Gli ellenici sfideranno l’Italia il 3 settembre, nel secondo giorno di partite.

Giannis Antetokounmpo will participate in Eurobasket 2022 with Greek National Team, as Hellenic Basketball Federation president, Vaggelis Liolios, said. Milwaukee Bucks assistant coach, Josh Oppenheimer, will join Greek National Team coaching staff. #FearTheDeer #HellasBasketball — Christos Tsaltas (@Tsaltas46) July 22, 2022