Loyola-Chicago piange la scomparsa di Sister Jean: aveva 106 anni

Nelle scorse ore Loyola-Chicago, università di Division I NCAA, ha annunciato la scomparsa di Sister Jean. La donna, al secolo Jean Dolores Schmidt, aveva 106 anni ed era membro della Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary nonché cappellana della squadra maschile di basket dei Loyola-Chicago Ramblers. Sister Jean seguiva le partite dai Ramblers da decenni ed era diventata una sorta di icona dell’università, presente a bordocampo anche alle partite del Torneo NCAA.

La sua storia era diventata famosa nel 2018, quando i Loyola-Chicago Ramblers erano arrivati a sorpresa fino alle Sweet 16 per la prima volta dopo 33 anni. In quell’occasione il mondo del basket aveva conosciuto Sister Jean, allora 98 anni.

Nelle scorse settimane Sister Jean aveva lasciato le sue funzioni religiose, probabilmente per un peggioramento delle sue condizioni di salute.