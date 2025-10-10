I Paperoni del Monaco ma non solo: quanto spendono le squadre in Francia?

Come ogni anno la LNB ha pubblicato i budget previsionali delle 16 squadre che prendono parte alla Betclic Elite, il massimo campionato francese.

Il Monaco ha aggiornato il record, stabilito lo scorso anno, per il budget più alto di sempre. I monegaschi prevedono di spendere quasi 39 milioni di euro, il 32% in più rispetto alla stagione passata. Segue il Paris Basketball con circa 29 (+53% in relazione al 2024-25) e l’Asvel Lyon-Villerbaune con quasi 19 milioni, in crescita del 15% nonostante il mancato rinnovo della sponsorizzazione di SKWeek.

Salta all’occhio che come quasi tutte le squadre abbiano aumentato il loro budget, ad accezione del Le Portel che lo ha ridotto del 13% ed è il club che spenderà meno anche per gli stipendi, con l’unico monte ingaggi sotto il milione. Anche questa classifica è dominata dal Monaco con oltre 20 milioni di spesa preventivata per giocatori e tecnici. I parigini si fermeranno sotto gli 8 milioni, l’Asvel a quota 4,6. Un dato curioso: Mike James (3M, il più pagato del campionato) e Nikola Mirotic (2,5M) guadagneranno in coppia più dell’intero roster di tutte le avversarie, ad eccezione di Parigi.

Considerato che durante l’ultima stagione il Monaco ha stanziato un extra budget di circa 3 milioni, è probabile che diventi la prima squadra francese della storia a spendere 40 milioni in una sola annata.

Fonte: L’Equipe / PianetaBasket