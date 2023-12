L’ultimo regalo di Luka Doncic ai tifosi dei Dallas Mavericks è stato un tiro da 3 nella notte di Natale che gli ha permesso di superare i 10.000 punti in carriera.

Doncic ha raggiunto il traguardo contro i Phoenix Suns nella sua 358esima partita in carriera, pareggiando l’Hall of Famer Bob McAdoo per il settimo minor numero di partite per raggiungere i 10.000 punti.

Wilt Chamberlain è stato il più veloce a raggiungere i 10.000 punti in 236 partite, seguito da Michael Jordan (303), Elgin Baylor (315), Kareem Abdul-Jabbar (319), Oscar Robertson (334), George Gervin (355).

Luka Doncic è entrato in campo a 11 punti dal traguardo dei 10.000. Gli sono bastati 7 minuti per raggiungerli, superando il traguardo con un tiro da tre. A 24 anni e 300 giorni, Doncic è il sesto giocatore più giovane a raggiungere i 10.000 punti dopo LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Carmelo Anthony e Tracy McGrady.

Doncic è diventato anche il più veloce giocatore NBA in attività a segnare 10.000 punti. Joel Embiid deteneva questo primato prima di lui avendo raggiunto i 10.000 punti in 418 partite.

Si tratta di un altro incredibile record per la carriera di uno che vuole vincere tanto, a partire dal premio di MVP della regular season di quest’anno.

Leggi anche: Steve Kerr FURIOSO per i fischi a Jokic: “È disgustoso!”