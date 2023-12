Nico Mannion torna in Serie A ed è subito MVP di giornata!

Quale regalo migliore nel suo ritorno in Serie A UnipolSai, una confezione extra-lusso con tanto di fiocco e vittoria. Nico Mannion si è portato a casa sia la palma di MVP della giornata di Serie A sia quella di miglior italiano. Il nuovo acquisto dei lombardi ha superato nelle preferenze Andrejs Grazulis e David Logan per la corsa all’MVP.

Il ritorno del Re come ne ‘Il Signore Degli Anelli’, tuttavia il protagonista qui non è dotato di archi, scudi o spade, ma di capelli rossi e palla da basket. Non stiamo parlando di un fantasy, stiamo parlando del debutto da MVP di Nico Mannion in Serie A con la divisa della Openjobmetis Varese. La compagine lombarda stava vivendo un periodo buio privo di vittorie tra campionato e FIBA Europe Cup, per questo motivo era necessario innestare un nuovo motore, provando così a far funzionare la macchina in maniera differente. Il trionfo ottenuto alla Vitrifrigo Arena contro la Carpegna Prosciutto Pesaro non scaccia via totalmente i drammi, poiché Varese resta penultima alla pari con la Nutribullet Treviso, ma è stato sicuramente un modo per uscire dal digiuno di risultati e provare a chiudere in maniera dignitosa il girone di andata.

Fonte: ufficio stampa Lega Basket