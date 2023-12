Steve Kerr FURIOSO per i fischi a Jokic: “È disgustoso!”

Nel Christmas Day NBA, i Denver Nuggets hanno avuto la meglio sui Golden State Warriors in una partita equilibrata per tutta la propria durata. I californiani hanno mandato 6 giocatori in doppia cifra, guidati dai 22 punti di Andrew Wiggins, mentre i Nuggets hanno trovato 28 punti di Jamal Murray e un Nikola Jokic che ancora una volta ha flirtato con la tripla-doppia: 26 punti, 14 rimbalzi e 8 assist.

Contrariamente a quello che potrebbero indicare queste cifre, per Jokic non è stata una delle migliori partite: il serbo ha tirato 4/12 dal campo, salvato dal 18/18 ai tiri liberi, un nuovo career-high. Proprio il numero di fischi a suo favore ha fatto infuriare gli Warriors e in particolare coach Steve Kerr. L’allenatore in conferenza stampa ha sottolineato la disparità di trattamento (32 liberi i Nuggets, 23 gli Warriors) e in particolare la grande protezione nei confronti di Jokic.

“Non ho problemi con gli arbitri, in NBA ne abbiamo di buoni. Ho un problema con il modo in cui trattiamo la difesa. Per come istruiamo gli arbitri, permettiamo che ai giocatori vengano regalati viaggi in lunetta. Se fossi stato un fan oggi, non avrei voluto guardare il secondo tempo. È stato disgustoso. L’unica cosa che si è vista è stato il tentativo di spingere gli arbitri a fare certe chiamate, ma loro devono fischiare quei falli perché è ciò che gli viene insegnato. Quindi ho un problema reale con il modo in cui in questa Lega legiferiamo sulla difesa, in questa Lega i giocatori sono molto furbi. Nell’ultimo decennio sono diventati sempre più furbi, noi glielo abbiamo permesso e ora ne stanno prendendo pieno vantaggio. È una parata alla linea del tiro libero, disgustoso da guardare” ha dichiarato Kerr.