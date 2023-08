Luka Doncic fa subito il fenomeno, la Slovenia supera il Venezuela

È bastato Luka Doncic alla Slovenia per battere il Venezuela nella prima partita di questo Mondiale. E dici poco, visto che la superstar dei Dallas Mavericks è probabilmente il miglior giocatore del torneo, sulla carta. Doncic ha chiuso il primo tempo con 24 punti segnati, tantissimi e quasi la metà di quelli della sua squadra, che nei primi 20′ ha fatto non poca fatica per scrollarsi di dosso i venezuelani.

Alla fine il solco la Slovenia l’ha scavato nel terzo quarto, con un parziale di 22-12 che ha finalmente dato il colpo del KO al Venezuela. In mezzo il solito Doncic, un buon Klemen Prepelic e un dominio a rimbalzo che ha visto gli sloveni catturarne 13 in più degli avversari (39 contro 26). Arrivati sul +15 a fine terzo periodo, gli sloveni hanno gestito negli ultimi 10′, raggiungendo il massimo vantaggio sul +19 e chiudendo con una convincente vittoria 100-85.

Doncic ha iniziato il Mondiale con 37 punti in 31′ scarsi, 11/18 dal campo, 2/8 da tre e 13/16 ai liberi, oltre che 7 rimbalzi e 6 assist.

Slovenia: Doncic 37, Tobey 21, K. Prepelic 18.

Venezuela: Sojo 16, Guillent 12, Zamora 12.

Foto: FIBA