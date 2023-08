Pugno duro della Turchia: multa e sospensione a Larkin e Wilbekin per non aver giocato in Nazionale

Negli anni scorsi la Turchia, che possiede una squadra non certo tra le più talentuose, si era rinforzata grazie al mercato dei passaportati. Prima Scottie Wilbekin e poi Shane Larkin erano stati naturalizzati grazie alle loro esperienze nel campionato turco, pronti per giocare in Nazionale. In passato entrambi hanno indossato la maglia biancorossa della Turchia, ma quest’estate nessuno dei due ha risposto alla chiamata di coach Ergin Ataman.

La Turchia era impegnata nelle qualificazioni al Preolimpico, fallite con la sconfitta in finale contro la Croazia tra l’altro proprio a Istanbul. A quel punto è montata l’ira della Federazione turca, che ha deciso addirittura di punire Larkin e Wilbekin per non aver giocato. Nei giorni scorsi era stato chiesto di motivare pubblicamente la propria scelta, ora invece la TBF ha inflitto una multa da 90.000 lire turche (poco più di 3.000€) a testa ai due giocatori. In più sia Larkin che Wilbekin dovranno scontare una squalifica di 5 partite nel campionato turco, dove giocano entrambi: il primo con l’Efes e il secondo con il Fenerbahçe.

Foto: FIBA