Spagna al comando: la Costa d’Avorio cade contro i lunghi iberici

Spagna – Costa d’Avorio 94-64

(24-17, 29-17, 20-13, 21-17)

Non delude all’esordio nel Mondiale la Spagna. La formazione di coach Scariolo è trascinata da uno straripante Willy Hernangomez, autore di 22 punti in 21 minuti.

Partono subito forte le Furie Rosse, che dopo 4 minuti sono avanti 16-4. La Costa d’Avorio approfitta di un piccolo blackout degli avversari e rientra sul -4 grazie alle triple di Fofana e Koné. Sul risultato di 30 a 26 torna sul parquet Willy Hernangomez: il centro spagnolo realizza 14 punti consecutivi. Prima della pausa lunga Diabate segna sulla sirena: il tabellone recita 53-34 a favore della formazione allenata da coach Scariolo.

Nel terzo quarto pioggia di triple per la Spagna: vanno a referto Abrines, Claver e Brizuela per il +25. Nonostante i tentativi della squadra di coach Prokic con Dally e Zouzoua a referto da tre punti, gli iberici mantengono un vantaggio sostanzioso. Nel finale spazio per tutti: la Costa d’Avorio recupera 10 punti di svantaggio a metà quarto fino al 82-62, ma con 6 punti di fila di Garuba e la tripla di Brizuela la Spagna chiude a quota +30.

La Spagna adesso è prima a pari punti con il Brasile: nel Girone G: le due formazioni si affronteranno lunedì 28 agosto alle 15.30 italiane.

Tabellini

Spagna: W.Hernangomez 22, Garuba 12+7r, J.Hernangomez 11

Costa d’Avorio: Koné 11, Dally 10

QUI puoi trovare i tabelloni completi.

Foto: fiba.basketball