Gianmarco Pozzecco, il commovente pensiero per Achille Polonara

La notizia del tumore ai testicoli di Achille Polonara ha scosso il mondo del basket italiano.

Il giocatore azzurro sta ricevendo vicinanza dall’intero panorama cestistico nazionale. In questo contesto spicca la voce di Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico della nazionale.

Achille è un ragazzo forte, gli voglio molto bene e sono sicuro che uscirà da questa situazione. L’ho chiamato insieme a tutto lo staff azzurro, abbiamo sentito dalla sua voce come sta, è tranquillo e positivo come è nella sua indole. Lui e Spissu negli anni di Sassari hanno cambiato la mia visione da allenatore, siamo cresciuti insieme. Achille è una persona splendida, dà tutto se stesso alla squadra e al coach. C’è molto vissuto tra di noi, specialmente nel rapporto umano, la cosa a cui tengo di più. Quando sono così in sintonia con un giocatore, le questioni di campo passano in secondo piano. Per lui e gli altri ragazzi della nazionale nutro lo stesso amore che ho per mia figlia. Ora deve pensare solo a guarire, di fianco ha una bella famiglia che lo supporta, lo faranno anche la Virtus e la FIP. Io gli starò vicino, gli ho chiesto il permesso di chiamarlo dopo l’operazione ma lo avrei fatto comunque.