Luka Dončić spiega la celebrazione del lancio della palla dopo la vittoria dei Mavs contro gli Hawks di questa notte

Luka Dončić e i Dallas Mavericks stanno finalmente tornando in pista con un’altra grande vittoria contro gli Atlanta Hawks. Dopo il suono della sirena finale, lo sloveno ha afferrato la palla e l’ha lanciata sugli spalti. La 21enne dei Mavs era piuttosto estasiata dal fatto che la sua squadra sia riuscita a conquistare una vittoria per 119 a 118 su Trae Young e gli Hawks.

“Mi sono sentito davvero sollevato. Ero così felice quando hanno sbagliato il tiro per riportarci alla vittoria. Siamo solo all’inizio. Continuiamo a migliorare ogni partita”.

Luka Doncic on his ball-tossing celebration: “I was really relieved. I was so happy when they missed a shot to get us back on a winning track. We’re just getting started. We keep improving every game.”

— Callie Caplan (@CallieCaplan) February 11, 2021