Nicolò Melli è stato tra i primi giocatori NBA a fare il vaccino per il Covid-19

Mentre in NBA ancora molti giocatori hanno dei dubbi sul vaccino per il Covid-19 che da ormai oltre un mese si sta somministrando in tutto il mondo, compreso LeBron James, c’è anche chi è stato ben felice di farlo, pur sentendosi un “privilegiato”: Nicolò Melli. Il lungo azzurro dei New Orleans Pelicans ha annunciato sui propri social di aver ricevuto la prima dose del vaccino nelle scorse ore, tra i primi giocatori NBA in attività a farlo, o almeno ad annunciarlo pubblicamente.

Prima dose del vaccino fatta ieri. Mi sento un privilegiato ad averla potuta fare. Non vedo l’ora passino queste tre settimane per ricevere la seconda dose.

Se potete, fatelo. #vaccino — Nicolò Melli (@NikMelli) March 14, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.