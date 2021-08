Olimpiadi: Team USA rimonta e vola in finale, Booker e Durant distruggono l’Australia

TEAM USA – AUSTRALIA 97-78

(18-24; 24-21; 32-10; 23-23)

Team USA contro l’Australia: gli statunitensi, E’ tempo di semifinali al torneo olimpico di Tokyo 2020: la prima sfida vede di fronte i superfavoriticontro l’: gli statunitensi, dopo aver sconfitto la Spagna ai quarti hanno ritrovato la fiducia necessaria, mentre i boomers sono, per ora, la miglior squadra del torneo per la qualità del basket espresso.

La gara inizia subito positivamente per gli australiani, con Ingles a colpire dal perimetro: gli USA non mettono la giusta intensità in difesa, Mills e Goulding continuano a fare canestro e i boomers chiudono avanti il primo quarto sul 18-24. Nel secondo periodo la musica non cambia: Durant è l’unico a trovare il canestro per gli USA, mentre dall’altra parte Goulding, Exum, Thybulle e Landale spingono l’Australia fino addirittura al +15 (41-26). Coach Popovich suona la sveglia e i suoi rispondono finalmente alzando l’agonismo: Booker, Tatum e Durant firmano la rimonta in pochi minuti e le due squadre vanno all’intervallo sul 42-45.

A cavallo dei due quarti centrali, gli USA spaccano la partita con un parziale di 30-6 che taglia le gambe all’Australia: Durant e Booker sono immarcabili in attacco, ma soprattutto è in difesa che gli Stati Uniti svoltano la gara, non permettendo più agli avversari di trovare il canestro. Al termine del terzo periodo gli USA sono avanti di 19 e sembra già non esserci più storia.

L’ultimo quarto inizia con la schiacciata del +21 firmata Zach Lavine, l’Australia esce mentalmente dalla partita e Team USA amministra fino alla sirena finale: sarà quarta finale consecutiva per gli americani.

USA: Durant 23, Booker 20, Middleton 11, Holiday 11, Tatum 9.

AUSTRALIA: Mills 15, Exum 14, Landale 11, Ingles 9.