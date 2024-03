Marcus Domask realizza una RARISSIMA tripla-doppia al Torneo NCAA

Nelle scorse ore nel college basketball è iniziata la March Madness, con le prime partite del Torneo NCAA di quest’anno. Mentre alcune squadre hanno già compiuto degli upset (solo il 5.66% dei bracket è ancora integro mentre scriviamo), Illinois ha rispettato il pronostico vincendo, da #3 del tabellone, contro la #14 Morehead State. A guidare i Fighting Illini ci ha pensato Marcus Domask, ala alla sua ultima stagione di college che è contemporaneamente la sua prima ad Illinois e la sua quinta in assoluto.

Domask ha realizzato una tripla-doppia da 12 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, anche se con un non invidiabile 5/14 al tiro. È soltanto la 10° tripla-doppia nella storia del Torneo NCAA, la prima dal 2019 quando ci riuscì Ja Morant.

Illinois ha vinto 85-69 e al prossimo turno affronterà Dunquesne, che ha compiuto l’upset su BYU, #6 del tabellone.

Illinois' Marcus Domask dropped a TRIPLE-DOUBLE vs. Morehead State:

🟠 12 PTS

🟠 11 REB

🟠 10 AST

Becomes first player to record a triple-dub since Ja and Draymond Green 👏 pic.twitter.com/NIBBTGi3Pt

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2024