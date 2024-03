Zach Eday con una prestazione DOMINANTE porta Purdue alle Final Four

Per la prima volta dal 1980 e solo la terza nella loro storia, i Purdue Boilermakers giocheranno le Final Four di un Torneo NCAA. La squadra di coach Matt Painter ha battuto poco fa Tennessee, #2 del tabellone, per 72-66 nelle Elite Eight di Detroit. La vittoria di Purdue ha un nome ed un cognome: Zach Eday. Il gigante dei Boilermakers, 224 centimetri, ha dominato completamente il match chiudendo con un career-high da 40 punti e ben 16 rimbalzi.

Eday, considerato da molti nemmeno materiale da primo giro al Draft NBA, ha tirato 13/21 dal campo e 14/22 ai liberi. Proprio negli ultimi 2′ di gara, per rimontare, Tennessee si è aggrappata proprio alle scarse percentuali di Eday dalla linea della carità: il centro di Purdue ha risposto con un 4/8 che ha tenuto i suoi in vantaggio.

Dall’altra parte si è alla fine rivelato inutile l’effort offensivo di Dalton Knetch, autore di 37 punti e ultimo a mollare. La guardia dei Volunteers ha tirato 14/31 dal campo e 6/12 da tre punti.

Quella di oggi è l’ennesima prestazione dominante di Zach Eday in questo Torneo NCAA. Finora il lungo ha registrato 4 doppie-doppie in 4 uscite: 30 punti e 21 rimbalzi al primo round contro Grambling, poi 23 e 14 contro Utah State, 27 e 14 contro Gonzaga e infine 40 e 16 oggi contro Tennessee. In stagione, la sua quarta e ultima al college, ha mantenuto 24.6 punti e 12.1 rimbalzi di media.