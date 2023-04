UConn ha vinto il suo quinto titolo NCAA battendo San Diego State in finale

Alla fine la favola San Diego State si è spenta in finale, di fronte ai soliti Connecticut Huskies che sono tornati sul tetto della NCAA maschile per la prima volta dal 2014. Il risultato della finalissima del torneo, disputata questa notte a Houston, è stato di 76-59 e alla fine Jordan Hawkins, guardia di UConn, è stato premiato come Most Outstanding Player, una sorta di MVP.

Hawkins ha segnato 16 punti in finale dopo i 13 della semifinale vinta contro Miami. UConn è rimasta in vantaggio per tutta la partita, spesso anche in doppia cifra, ma con 5′ da giocare gli Aztects sono pericolosamente tornati a -5. A quel punto è stato proprio Hawkins con una tripla a rimettere gli Huskies in carreggiata, al resto ci ha pensato Tristen Newton (19 punti e 10 rimbalzi), che con un difficile layup ha riportato il divario a 12 punti.

Per UConn è il quinto titolo NCAA maschile, il primo dal 2014. Alla festa ha partecipato anche Kemba Walker, free agent e leggenda degli Huskies nonché vincitore del Torneo NCAA del 2011 da MOP. Giornata ancor più speciale per la famiglia Hawkins, visto che Jordan è cugino di Angel Reese, la quale solo pochi giorni fa aveva vinto il torneo femminile con LSU, venendo nominata anche lei Most Outstanding Player.