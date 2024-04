Sarà Purdue contro UConn per il titolo NCAA 2024

Nella notte i Purdue Boilermakers e i Connecticut Huskies hanno vinto le rispettive semifinali, approdando alla finalissima del Torneo NCAA 2024. Purdue ha battuto NC State 50-63 grazie al solito Zach Eday, autore di una doppia-doppia da 20 punti e 12 rimbalzi. Il gigante dei Boilermakers ha vinto il duello contro DJ Burns, altro protagonista del Torneo NCAA di quest’anno, che si è limitato a segnare 8 punti.

UConn invece ha avuto la meglio su Alabama 72-86, confermandosi la squadra da battere. Gli Huskies hanno mandato tutto il quintetto in doppia cifra, con Stephon Castle miglior marcatore con 21 punti. Ne ha segnati invece 18 il possibile azzurro Donovan Clingan.

In questo Torneo NCAA, UConn ha vinto le sue partite con uno scarto medio di 27 punti ed è quindi la grande favorita per la vittoria finale. Gli Huskies hanno già vinto il trofeo 5 volte, l’ultima proprio lo scorso anno. Per Purdue invece è solo la seconda finale della propria storia: l’ultima era stata nel 1969, con una cocente sconfitta contro UCLA. Quella dei Boilermakers era anche solo la terza apparizione alle Final Four della storia dell’ateneo.