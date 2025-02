Marcus Jordan, figlio di Michael Jordan, è stato arrestato per possesso di cocaina

Al momento, i dettagli sull’incidente sono scarsi e l’uomo non ha rilasciato dichiarazioni. Marcus è noto, oltre che per la sua parentela illustre, anche per la sua recente relazione con Larsa Pippen, ex moglie dell’ex compagno di squadra di suo padre, Scottie Pippen. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2022 e si è separata nel marzo 2024.

Marcus Jordan ha provato senza fortuna a seguire le orme del padre nel basket, ma ora gestisce una boutique chiamata “Trophy Room”, ispirata alla sala dei trofei della famiglia Jordan.