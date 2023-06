Massimo Zanetti: “Andrò a Milano con quattro bodyguards”

La netta vittoria della Virtus Bologna ha reso obbligatoria gara 7 per assegnare lo scudetto del basket italiano. La sfida decisiva si giocherà venerdì sera al Forum, in casa dell’Olimpia Milano.

Una serie carica di tensione, con l’ormai famosa rissa al termine di gara 2 che ha fatto molto discutere. L’ha commentata il patron delle V Nere, Massimo Zanetti, che ha anche svelato a TRC che a Milano si farà accompagnare da quattro guardie del corpo.

Non volevamo far festeggiare l’Olimpia sul nostro campo, sapevamo di avere qualcosa in più giocando in casa. Adesso sarà dura vincere al Forum, abbiamo visto che il fattore campo conta molto. Passerò i prossimi giorni in ufficio, venerdì andrò a Milano con quattro guardie del corpo, come ha fatto Armani quando è venuto qui perché l’ultima volta sono andato da solo e non è andata bene. Olimpia scioccata dagli arbitraggi? Non commento, pensiamo solo a giocare, sono fiducioso per gara 7.