L’ultima partita a Bologna di Kyle Weems è stata un’emozione incredibile

Ieri sera Kyle Weems ha salutato per l’ultima volta la Segafredo Arena, lui grandissimo capitano morale (il vero capitano è Marco Belinelli) della Virtus Bologna ed entrato nei cuori bianconeri sin dal primo momento in cui ha messo piede in Italia.

Arrivato a Bologna nello stesso anno di Milos Teodosic, anche lui probabilmente all’ultima gara in Italia perché pare essere fatto l’accordo con la Stella Rossa Belgrado, ha lottato come un leone, diventando uomo simbolo della squadra.

Con tutta probabilità Weems però non lascerà l’Italia e si sposterà di qualche chilometro a ovest verso Tortona, con i piemontesi che quasi certamente l’anno prossimo giocheranno in una manifestazione europea (probabilmente la FIBA Champions League).

QUI il racconto di Bologna Basket e di seguito alcune immagini prese dal sito emiliano:

Grazie Kyle! FOREVER BOYS VIRTUS 1979 @Kjw3434 pic.twitter.com/eLlVtSlQvy — BOYS 1979 Virtus Bologna (@FBV1979) June 21, 2023

Weems avrebbe voluto chiudere la sua carriera con la maglia della Virtus Bologna ma così non sarà però probabilmente lo farà comunque in Italia.

Stiamo a vedere se davvero si concretizzerà il passaggio alla Bertram Yachts Tortona nei prossimi giorni come anticipato da praticamente tutti gli insider di mercato nelle scorse settimane.

