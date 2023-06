Pandemonio Virtus Bologna: si decide TUTTO in gara-7 al Forum

Virtus Bologna – Olimpia Milano 85-66

(23-27; 26-16; 18-16; 18-7)

Probabilmente la miglior Virtus Bologna, offensivamente parlando, di questa serie playoff ha meritatamente vinto contro un’Olimpia Milano che avrebbe potuto chiudere i conti ma non ha mai dato l’idea di potercela fare.

Gli italiani Daniel Hackett e Marco Belinelli sono stati i due migliori in campo questa sera, coadiuvati da un ottimo Isaïa Cordinier, solido e costante per tutta la partita. Difficile trovare giocatori che hanno fatto particolarmente bene nell’Olimpia Milano contro la Virtus Bologna e il ventello finale sta lì a dimostrarlo.

In verità il punteggio è molto più ampio di quanto ha detto la gara perché al 30′ i padroni di casa erano in vantaggio di solo tre possessi, 67 a 59. Il quarto quarto però ha visto solo una squadra in campo alla Segafredo Arena: la Virtus Bologna. 85-66il risultato finale e ora si deciderà lo Scudetto venerdì sera, palla a due ore 20.30, al Mediolanum Forum di Assago, casa dell’Olimpia Milano.

Virtus Bologna: Pajola 4, Jaiteh 11, Camara 0, Abass 4, Cordinier 11, Mannion NE, Belinelli 14, Shangelia 10, Hackett 13, Mickey 4, Ojeleye 8, Teodosic 4. All. Sergio Scariolo.

Olimpia Milano: Tonut 4, Ricci 0, Biligha 2, Hall 4, Baldasso 0, Melli 11, Baron 9, Napier 5, Shields 7, Hines 4, Datome 9, Voigtmann 11. All. Ettore Messina.

