Matteo Spagnolo pronto a un’altra stagione in Italia

Giorni intensi per Matteo Spagnolo, dopo la scelta al Draft dei Minnesota Timberwolves e l’imminente Summer League.

Nel frattempo però si lavora anche al futuro del playmaker azzurro nella prossima stagione. Il talento italiano, infatti, giocherà un’altra annata in prestito, con il benestare del Real Madrid. Su di lui si erano detto interessate Baskonia e Manresa ma probabilmente Spagnolo tornerà per un altro anno in Italia.

La destinazione sarebbe Reggio Emilia, squadra in cui crescere ulteriormente con l’esperienza di Andrea Cinciarini e provare a giocare qualche minuto anche da guardia. A svelare l’operazione La Gazzetta di Reggio, secondo la quale nei giorni scorsi l’amministratore delegato Alessandro Della Salda avrebbe parlato di “trattativa ben avviata” nel corso di una cena con gli sponsor.

Insomma, tante probabilità di rivedere Matteo Spagnolo per un altro anno nel nostro campionato.

Foto: FIBA