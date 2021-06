Prosegue secondo tabella di marcia il training camp Azzurro in Val Rendena. A Pinzolo è arrivato, come da programma, anche Matteo Spagnolo, fresco vincitore con il suo Real Madrid della Next Gen di Valencia. Il brindisino si è aggregato alla squadra già per l’allenamento pomeridiano del mercoledì. Ha lasciato invece il Trentino Leonardo Totè, che non ha potuto svolgere alcuna sessione di allenamento per il perdurare della tendinopatia del ginocchio sinistro presentatasi nel finale della stagione.

Il training camp terminerà domenica 13 giugno. Dal 14 giugno l’estate Azzurra verso il preolimpico di Belgrado vivrà una seconda fase a Milano. Da lì, l’Italia volerà ad Amburgo il 17 giugno per giocare la VTG Supercup contro Tunisia, Repubblica Ceca e Germania. Il 24 l’ultimo test, a Milano contro il Venezuela e poi la partenza per la Serbia. FIBA OQT previsto dal 29 giugno al 4 luglio.

In palio un posto ai Giochi di Tokyo.

Gli Azzurri al training camp in Val Rendena*

Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia)

Abramo Canka (2002, 198, G/A, Nevezis Kedainiai – Lituania)

Guglielmo Caruso (1999, 208, A, Santa Clara Broncos – NCAA)

Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, Unahotels Reggio Emilia)

Maximilian Ladurner (2001, 207, C, Dolomiti Energia Trentino)

Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

Tomas Woldetensae (1998, 197, G, Virginia Cavaliers – NCAA)

Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

