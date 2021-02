McDonald’s All American 2021: selezionato anche Paolo Banchero

C’è anche l’azzurro Paolo Banchero tra i giovani prospetti selezionati per il McDonald’s All American 2021, una partita tra i migliori talenti liceali degli USA che solitamente si disputa in questo periodo dell’anno ma che in questa stagione, a causa del Covid-19, non si giocherà.

Si tratta comunque di una bella investitura per Banchero, proiettato verso le primissime chiamate al Draft 2022 dopo che l’anno prossimo giocherà per Duke, in attesa di fare anche il proprio esordio con l’Italia.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.