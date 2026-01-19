Paolo Banchero vuole fare pace con l’Italia

Paolo Banchero è tornato a parlare della sua diatriba con l’Italia, sedotta e abbandonata per sposare la causa di Team USA.

La stella dei Magic ha rilasciato una intervista a Il Corriere dello Sport, parlando proprio dei suoi trascorsi non concretizzati con la Nazionale e del risentimento dei tifosi azzurri.

So che dopo la mia scelta di giocare i Mondiali con gli Stati Uniti i tifosi non mi vedono di buon occhio. Abbiamo giocato contro l’Italia e ho sentito un po’ di fischi. Capisco ciò che provano i tifosi italiani nei miei confronti, spero che un giorno la nostra relazione possa ricostruirsi. Ho ancora buoni rapporti con il coach Pozzecco e con alcuni giocatori.