Meo Sacchetti parla delle analogie fra l’Italbaket e la Nazionale di Mancini

A poche ora dalla finale degli Europei di calcio, il coach dell’Italbasket, Meo Sacchetti, ha paragonato la sua nazionale a quella di Roberto Mancini.

Tante analogie fra i due gruppi, a partire dall’età media bassa per arrivare alla grande chimica che si è creata.

Mancini e Chiellini sono stati fra i primi a congratularsi con noi e li sentiamo molto vicini, anche perché in Italia tutti seguono il calcio e quando gioca la nazionale ci sentiamo tutti uniti sotto un’unica bandiera. Le nostre due squadre sono formate prevalentemente da giovani, c’è grande entusiasmo che si vede in diverse situazioni sul campo e un’alta qualità del gioco, senza alcun individualismo. Anche nella nazionale di calcio tutti accettano i cambi, festeggiano insieme. Per chiudere il cerchio delle analogie sarebbe perfetto se anche loro trionfassero in casa degli avversari.