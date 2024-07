Mercato LBA: Colpacci di Venezia e Bologna! Occhio a Trapani e Trieste…

Numerosi aggiornamenti in settimana sul fronte mercato LBA! La Virtus Bologna e la Reyer Venezia ufficializzano la point-guard. La Reggiana firma tre americani in pochissimi giorni, Napoli è alla ricerca del play e ha fatto un’offerta per un profilo Eurolega. Riassumiamo tutte le notizie e guardiamo la situazione attuale dei rosters!

EA7 MILANO

Playmaker: Leandro Bolmaro, Nenad Dimitrijevic, Maodo Lo

Guardia: Armoni Brooks, Stefano Tonut, Giordano Bortolani, Diego Flaccadori.

Ala piccola: Shavon Shields, Giampaolo Ricci

Ala grande: Nikola Mirotic, Zach LeDay

Centro: Josh Nebo, Ousmane Diop, Guglielmo Caruso

Coach: Ettore Messina

Trattative: Prosegue incessantemente la ricerca del centro dopo le trattativa sfumate per Mamukel’ashvili e Motiejunas. La situazione relativa a Caruso, accostato prima a Cremona e poi a Brescia, non si sbloccherà a breve. Il roster, per il resto, è finito.

VIRTUS BOLOGNA

Playmaker: Daniel Hackett, Alessandro Pajola, Matt Morgan

Guardia: Marco Belinelli, Riccardo Visconti, Rayjon Tucker.

Ala piccola: Isaïa Cordinier, Will Clyburn

Ala grande: Andrejs Grazulis, Tornike Shengelia, Achille Polonara, Nicola Akele

Centro: Ante Zizic, Devontae Cacok, Momo Diouf

Coach: Luca Banchi

Trattative: L’ultimo annuncio ufficiale è Rayjon Tucker! La Virtus Bologna ha improvvisamente annunciato tutti i colpi di mercato, frutto di trattative condotte parallelamente e con molta riservatezza. Il super colpo dell’estate porta il nome di Will Clyburn, da anni nella cerchia dei migliori giocatori d’Eurolega. Il playmaker che affiancherà Hackett in regia è Matt Morgan, autore di una straordinaria stagione di Eurocup in maglia London Lions. Confermato anche il colpo Grazulis, sul quale erano sorti dubbi circa la tenuta fisica post-infortunio. Gli italiani firmati sono Momo Diouf, Nicola Akele e Riccardo Visconti.

GERMANI BRESCIA

Playmaker: Nikola Ivanovic, Chris Dowe

Guardia: Amedeo Della Valle, Cournooh

Ala piccola: Jason Burnell, Demetre Rivers

Ala grande: Giancarlo Ferrero, Joseph Mobio

Centro: Miro Bilan.

Coach: Peppe Poeta (da Milano, assistente)

Trattative: Accelerata sul mercato: arrivano le firme di Joseph Mobio da Trapani (pagato il buyout di 50.000 euro) e Giancarlo Ferrero. La riserva di Bilan sarà molto probabilmente Maurice Ndour, esperto 32enne senegalese con un trascorso in NBA e in diverse squadre di Eurolega. Accantonata la pista Caruso, anche per Brescia il roster è in fase di chiusura.

DERTHONA BASKET

Playmaker: Tommy Kuhse, Tommaso Baldasso, Leonardo Candi

Guardia: Christian Vital, Davide Denegri

Ala piccola: Kyle Weems, Arturs Strautins

Ala grande: Justin Gorham, Luca Severini, Andrea Zerini

Centro: Ismael Kamagate, Paul Biligha, Lamine Tandia

Coach: Walter De Raffaele

Obiettivi: Il mercato di Tortona è chiuso, salvo sorprese.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

Playmaker: Quinn Ellis, Toto Forray, Jordan Ford.

Guardia: Myles Cale.

Ala piccola: Andrea Pecchia, Denis Badalau, Saliou Niang.

Ala grande:

Centro: Selom Mawugbe, Jordan Bayehe.

Coach: Paolo Galbiati

Trattative: La notizia della settimana è la partenza improvvisa di Daulton Hommes direzione Paris, esercitando la clausola di uscita contrattuale prevista. Intanto arriva la firma dei play americano: si tratta di Jordan Ford, handler di pregiata caratura reduce da un’anno in G-League con oltre 17 di media a partita. Pronta un’offerta per Xavier Sneed, ala ex Brindisi che ha disputato l’ultima stagione in LBA molto positiva.

GEVI NAPOLI

Playmaker: Giovanni De Nicolao, Stefano Saccoccia

Guardia: Zach Copeland, Charles Manning Jr.

Ala Piccola: Tomas Woldetensae

Ala Grande: Deane Williams, Kaspar Treier

Centro: Leonardo Toté, Mabor Dut Biar

Coach: Igor Milicic

Trattative: Charles Manning Jr. è la nuova guardia della GeVi. L’americano è reduce da un infortunio al piede, prima del quale stava viaggiando a oltre 16 di media in Basketball Champions League con la canotta di Oldenburg. Intanto si fiuta il colpo Jordan Hall dalla G-League e si attende per la scelta di un’ala grande fisica che possa talvolta coprire la rotazione a Totè. Per il play sondaggi su Chery (ex Brescia) e Kevin Pangos.

ESTRA PISTOIA

Playmaker: Michael Forrest, Gianluca Della Rosa

Guardia: Maverick Rowan, Lorenzo Saccaggi

Ala piccola: Michael Anumba, Gabriele Benetti

Ala grande: Elijah Childs

Centro: Luka Brajkovic, Karlis Silins

Coach: Dante Calabria

Trattative: Il nome caldissimo della settimana è John Jenkins, 31enne di gran talento che ha militato per oltre 10 anni tra NBA e G-League. Realizzatore superlativo, rappresenterebbe il colpo che serve a Pistoia per alzare il livello tecnico di un roster ad ora apparentemente insufficiente.

GIVOVA SCAFATI

Playmaker: Frank Mason, Alessandro Zanelli

Guardia: Rob Gray, Levan Babilodze

Ala piccola: Elijah Stewart, Federico Miaschi

Ala grande: Sage Tolbert, Kruize Pinkins.

Centro: Scott Ulaneo

Coach: Marcelo Nicola (libero)

Trattative: Per il centro è in trattativa Trevor Thompson. Si tratterebbe di un lieto ritorno.

NUTRIBULLET TREVISO

Playmaker: Ky Bowman, Bruno Mascolo, David Torresani

Guardia: D’Angelo Harrison

Ala piccola: Osvaldas Olisevicius

Ala grande: Valerio Mazzola, Andrea Mezzanotte

Centro: Pauly Paulicap

Coach: Frank Vitucci

Trattative: Manca ancora qualche tassello nel supporting cast e Treviso sarà pronta. Si pescherà con ogni probabilità dalla Summer League, dove Frank Vitucci e Simone Giofrè stanno scoutizzando tutti i giovani americani.

DINAMO SASSARI

Playmaker: Justin Bibbins, Alessandro Cappelletti, Stefano Trucchetti

Guardia: Brian Fobbs, Matteo Tambone

Ala piccola: Michal Sokolowski, Giovanni Veronesi

Ala grande: Eimantas Bendzius, Mattia Udom

Centro: Nate Renfro, Miralem Halilovic, Luca Vincini

Coach: Nenad Markovic

Trattative: Mercato concluso.

OPENJOMETIS VARESE

Playmaker: Nico Mannion, Matteo Librizzi

Guardia: Jaylen Hands, Jordan Harris

Ala piccola: Davide Alviti, Justin Gray, Nicolò Virginio

Ala grande: Gabe Brown, Elisee Assui

Centro: Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Leonardo Okeke

Coach: /

Trattative: Ormai la permanenza di Nico Mannion è quasi certa, si aspetta solo il coach, che certamente sarà Herman Mandole. Il mercato di Varese è quasi finito.

PALLACANESTRO TRIESTE

Playmaker: Colbey Ross, Michele Ruzzier, Stefano Bossi

Guardie: Markel Brown, Luca Campogrande

Ala piccola: Lodovico Deangeli

Ala guardia: Jeff Brooks, Jarrod Uthoff.

Centro: Francesco Candussi

Coach: Jamion Christian

Trattative: Jarrod Uthoff è la nuova ala grande di Trieste. L’americano ha disputato le ultime tre stagioni in Giappone con medie di circa 15 punti a partita e, precedentemente, ha giocato una parte di stagione con i Washington Wizards in NBA. Si persegue intanto la pista Justin Reyes e sono state prese informazioni per Denzel Valentine. I friulani stanno facendo un mercato impensabile per una neo-promossa.

TRAPANI SHARK

Playmaker: Stefano Gentile, Justin Robinson

Guardia: Riccardo Rossato

Ala piccola: John Petrucelli, Marco Mollura

Ala grande: Amar Alibegovic

Centro: Chris Horton, Rei Pullazi

Coach: Jasmin Repesa (libero)

Trattative: Ufficiale l’arrivo di Justin Robinson nel ruolo di play: lungo trascorso in NBA con Washington Wizards, Oklahoma City Thunder, Milwaukee Bucks, Sacramento Kings e Detroit Pistons, poi parentesi in G-League e in Australia con circa 13 punti e 4 assist di media. Arriva anche Akwasi Yeboah, ala grande proveniente dalla Turchia (8 punti e 4 rimbalzi di media con il Galatasaray). Trapani fiuta il colpo Matt Thomas dall’Alba Berlino e segue con interesse Kenan Kamenjas, centro del Buducnost (ABA League) che ha fatto registrare 13 punti e 8 rimbalzi di media nella passata stagione.

UMANA REYER VENEZIA

Playmaker: Tyler Ennis, Lobito Fernandez

Guardia: Davide Casarin, Davide Moretti, Xavier Munford.

Ala piccola: Jordan Parks, Carl Wheatle

Ala grande: Kyle Wiltjer, Aamir Simms, Alessandro Lever

Centro: Mfiondu Kabengele, Amedeo Tessitori

Coach: Neven Spahija

Trattative: Il grande colpo della settimana è Xavier Munford, fortissima guardia ex Hapoel Tel Aviv, con cui ha disputato una stagione importante in Eurocup guadagnandosi il riconoscimento di MvP del Round 8. Chiuso il discorso point-guard, è chiuso anche il roster.

UNAHOTELS REGGIANA

Playmaker: Cassius Winston, Lorenzo Uglietti, Filippo Gallo

Guardia: Jamar Smith, Michele Vitali

Ala piccola: Sasha Grant

Ala grande: Matteo Chillo, Kwan Cheatam

Centro: Momo Faye, Stephane Gombauld.

Coach: Dimitris Priftis

Trattative: Scatenata la Reggiana: ufficiali Stephane Gombauld, Cassius Winston e Kwan Cheatam, per Galloway non è detta l’ultima parola. Si segue con interesse Jaylen Barford, mentre si raffredda la pista Hunter Hale.

VANOLI CREMONA

Playmaker: Phil Booth, Corey Davis, Federico Zampini.

Guardia: Tajion Jones, Trevor Lacey

Ala piccola: Luca Conti, Stefan Nikolic

Ala grande: Paul Eboua

Centro: Federico Poser

Coach: Demis Cavina

Trattative: Buon colpo per Cremona che si assicura le prestazioni di Phil Booth in cabina di regia (12 di media a Strasburgo nella scorsa stagione). Per Caruso non è detta l’ultima parola dopo l’uscita di Brescia dal duello.

