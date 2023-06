Mercato Virtus Bologna: iniziano a circolare i primi nomi italiani

La Virtus Bologna, dopo aver perso gara-7 al Mediolanum Forum di Assago contro l’Olimpia Milano, ha già iniziato a sondare il mercato, soprattutto gli italiani. Ormai certa di confermare Sergio Scariolo in panchina insieme a Isaïa Cordinier e Marco Belinelli, deve cercare di lavorare bene sul mercato per provare a diminuire il gap con le altre compagini di EuroLega.

Reparto stranieri

Molto probabilmente Milos Teodosic lascerà Bologna e tornerà in Serbia alla Stella Rossa Belgrado. A proposito di serbi, sicuro l’arrivo di Ogjen Dobric, mentre piace particolarmente Kyle Guy, che ha fatto parecchio bene a Badalona ed è uno di quegli americani che sembra essere pronto per il più grande palcoscenico europeo per club.

Reparto italiani

Uno dei problemi di quest’anno della Virtus Bologna è stato il pacchetto italiani. Detto di Marco Belinelli, bisogna costruirgli attorno. Sicura la conferma di Alessandro Pajola, che ha appena rinnovato fino al 2026, mentre bisogna capire la situazione di Awudu Abass, più che altro da un punto di vista fisico. Daniel Hackett continuerà a essere in cabina di regia almeno per un’altra annata. Tra i profili italiani attenzionati ci sono quelli di Diego Flaccadori, qualora decidesse di lasciare la “sua” Trento, e Ousmane Diop, reduce da un’esaltante stagione a Sassari. Infine, alla Virtus Bologna potrebbe interessare anche Stefano Tonut per il reparto italiani se l’Olimpia Milano scegliesse di liberarlo, visto il pochissimo spazio di quest’anno e l’aggiunta di Guglielmo Caruso.

