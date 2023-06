La società Virtus Bologna è molto contenta dell’operato di Don Sergio Scariolo perché il coach bresciano ha riportato la Segafredo in EuroLega, l’ha riportata a competere con Milano – le gare-7 si possono vincere come le si possono perdere – e soprattutto ha iniziato a mettere in bacheca i primi trofei, dopo lo storico Scudetto del 2021, che però è targato Sasha Djordjevic.

La conferma di Scariolo alla Virtus Bologna

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un suo addio anticipato alla Virtus Bologna, con la sirene canadesi NBA dei Toronto Raptors a farsi forti e quelle spagnole del Real Madrid che l’hanno incontrato. Il tutto è stato raccontato ed è stato più o meno confermato anche da tutti gli interessati.

Scariolo però sembra essere rimasto con il cerino in mano sia in EuroLega sia in NBA e perciò è per questo che pare orientato a restare alla Virtus Bologna anche nel 2023-2024. Le squadre di EuroLeague sono praticamente tutte a posto in termini di allenatori (alla fine il Real Madrid dovrebbe confermare Chus Mateo, avendo appena vinto la competizione per club più prestigiosa di tutte). Gli altri top team non hanno intenzione di cambiare o l’hanno già fatto (vedi Efes e Bayern Monaco). L’unica pista da monitorare è quella catalana del Barcelona ma lì l’idea è di abbassare il budget, perciò non crediamo che puntare su Scariolo ti potrebbe far risparmiare a livello di ingaggio rispetto a Sarunas Jasikevicius. I Toronto Raptors invece hanno puntato su un altro europeo, il serbo Darko Rajakovic.

I rinnovi di contratto

Daniele Labanti de Il Corriere di Bologna è abbastanza certo che sì andrà avanti con Scariolo alla Virtus e che potrebbe addirittura prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2024.

Scariolo resta e potrebbe prolungare. Un nuovo socio in arrivo per Zanetti. Tre innesti e due rinnovi vicini alle firme.

Per quanto riguarda i rinnovi, dopo quello di Alessandro Pajola, a breve annunceranno anche quello di Isaïa Cordinier. L’altro rinnovo dovrebbe essere quello di Marco Belinelli, che ha giocato un campionato super tra regular season e playoff e sembra pronto a rinnovare per un altro paio di stagioni a cifre leggermente più basse di quelle degli ultimi 3 anni.

