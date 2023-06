I Minnesota Timberwolves hanno annunciato da poco il roster per la Summer League di Las Vegas dal 7 al 12 luglio e ci sarà anche il nostro Matteo Spagnolo, per il secondo anno di fila.

see you in Vegas. 🤩 pic.twitter.com/NUlKeCSFjl — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) June 24, 2023

Matteo Spagnolo ha giocato l’ultima stagione con la Dolomiti Energia Trentino in prestito dal Real Madrid, squadra che ne detiene i diritti in Europa, mentre i Minnesota Timberwolves ne detengono i diritti in NBA dopo averlo scelto con la numero 50 il 23 giugno del 2022, stesso giorno in cui Paolo Banchero venne chiamato con la numero 1.

Si tratta di un’altra grande opportunità per il ragazzo pugliese classe 2003, che per una settimana circa potrà dimostrare a tutto il mondo NBA il suo valore. Non sappiamo se i T’Wolves proveranno a portarlo subito in America però è sicuramente una vetrina interessante anche per il Real Madrid, che potrebbe persino pensare di tenerlo a roster per la prossima stagione, facendolo esordire in EuroLega dopo un’annata in EuroCup con i trentini.

Stiamo a vedere se Matteo Spagnolo giocherà minuti veri a Vegas e se dimostrerà in questa Summer League di essere migliorato rispetto alla scorsa estate. Il campionato italiano dice questo.

Leggi anche: Mercato Virtus Bologna: iniziano a circolare i primi nomi italiani