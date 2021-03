Mette all’asta per scherzo il disegno di una card di LaMelo Ball e diventa ricco

Il mercato delle card raffiguranti i giocatori NBA sta raggiungendo cifre sempre più elevate. Adesso però la situazione sembra davvero uscita fuori da ogni logica.

Incredibile quanto sta accadendo in queste ore su EBay, dove il venditore che si presenta con il nickname @reeves_34 ha messo all’asta, per scherzo, un disegno infantile che raffigura una card di Lonzo Ball, con tanto di autografo palesemente falso. Un gioco che però frutterà al venditore un bel po’ di soldi, visto che l’articolo ha già ricevuto decine di rilanci ed è arrivato a costare oltre 80mila dollari, con l’asta ancora in corso. Non chiedeteci per quale motivo ci sia qualcuno disposto a spendere decine di migliaia di dollari per un oggetto del genere, comunque cliccando qui potete visionare il disegno ed eventualmente fare un’offerta.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.