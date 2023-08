Mike James rompe con il Monaco: domani non si presenterà

Entra nel vivo la trattativa tra Mike James e l’Olympacos. L’americano, 32 anni, sembrava destinato a rimanere all’AS Monaco quando è caduta la sua clausola pro-NBA, invece ora il suo desiderio, complice l’ingombrante presenza di Kemba Walker, sarebbe quello di tornare in Grecia, dove ha già giocato col Panathinaikos, ma in maglia biancorossa.

Come riportato da Vaggelis Ioannou di ERT Sports, domani James non si presenterà nel Principato con i compagni. Manderà invece i suoi agenti a parlare con la dirigenza monegasca per la risoluzione del contratto. Una volta che MJ verrà rilasciato, il suo piano è quello di firmare con l’Olympiacos, alla ricerca di una nuova superstar dopo aver perso sia Sloukas che Vezenkov nella stessa estate.

Mike James è rimasto due anni a Monaco, con 15.4 punti di media nell’ultima stagione di EuroLega. Come in altre piazze, anche nel Principato ha avuto alcuni problemi comportamentali: nella scorsa stagione era stato sospeso per qualche settimana. Nelle scorse ore il giocatore ha scherzato su X, scrivendo di stare vedendo “tanti brutti fotomontaggi in giro”.

I will say this…. It’s a lot of bad photoshops out there lol — Mike James (@TheNatural_05) August 11, 2023

Messaggio al quale lo stesso club, con l’account inglese, ha risposto: “Noi preferiamo questo”, allegando la foto pubblicata quando James aveva prolungato con i biancorossi.