La Francia fa il bis: superata di nuovo la Lituania, anche a domicilio

La Francia ha battuto, in pochi giorni, la Lituania per due volte. Dopo il successo nella precedente amichevole, questa sera i Bleus hanno avuto la meglio anche a Vilnius, 70-76. Stavolta il migliore in campo è stato Guerschon Yabusele con 19 punti, mentre Frank Ntilikina ha aggiunto 13 punti.

I francesi, tra le favorite per il Mondiale, sono ancora imbattuti in queste amichevoli estive: 5 vittorie su 5 per ora. Alla Lituania non è bastata la doppia-doppia da 12 punti e 14 rimbalzi di Jonas Valanciunas, né i 21 punti del “sassarese” Bendzius. Davanti a quasi 10.000 spettatori, i gialloverdi sono andati meglio rispetto alla prima amichevole, persa di 18 punti, ma comunque non è bastato a battere la Francia.