Sarà un Mondiale senza Giannis Antetokounmpo

Alla fine i timori delle ultime settimane sono diventati realtà: Giannis Antetokounmpo non giocherà il Mondiale con la Grecia a causa di alcuni problemi fisici, residuo della stagione NBA. La superstar dei Milwaukee Bucks lo ha annunciato nelle scorse ore con un post su Instagram, sottolineando la sua “passione per la Nazionale che non cambierà mai”, ma ammettendo di “non essere pronto a competere ad un livello necessario per disputare un Mondiale”.

La Grecia quindi, che se la vedrà con Team USA già nel girone (oltre a Giordania e Nuova Zelanda), deve digerire un’altra assenza. Giannis si unisce a Kostas Sloukas, Tyler Dorsey (impossibile da convocare perché Walkup gli è stato preferito come naturalizzato) e Dimitris Agravanis, auto-esclusosi nelle scorse ore per problemi personali.

Finora Giannis Antetokounmpo non era mai sceso in campo con la Grecia quest’estate.