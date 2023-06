Milano-Bologna, la ricostruzione della rissa con Teodosic e Hackett protagonisti

Gara-2 di Finale Scudetto tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna ha avuto come vincitori i padroni di casa, che si sono portati così sul 2 a 0 nella serie. Ma il momento che farà più clamore della sfida è stato pochi secondo dopo il suono dell’ultima sirena, quando i giocatori stavano raggiungendo il tunnel degli spogliatoi.

Toko Shengelia è il primo bolognese che si dirige verso gli spogliatoi, subito dietro ci sono Milos Teodosic e Daniel Hackett. Il serbo, come potete vedere nel video qui sotto, è stato toccato sulla schiena da un tifoso delle Scarpette Rosse e questo ha dato il via a una rissa che ha visto coinvolta anche la moglie di Kevin Pangos con il bambino.

Il più scatenato era proprio Hackett, che ha anche sputato verso i tifosi e che in generale è andato a bruttissimo muso contro di loro.

Il tifoso di Milano non ha colpito violentemente il giocatore della Virtus, almeno così sembra dal video, ma non è comunque un comportamento accettabile in un palazzetto. Stando a quanto trapelato, il tifoso è stato scortato fuori dal Forum dalla security.

Probabilmente ci saranno sanzioni pesanti per lui, come potrebbero arrivare anche per i due giocatori della Virtus Bologna.

Di certo gara-3 tra Milano e Bologna sarà bollente.

