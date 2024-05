Quale futuro per Markus Howard? Ecco la GRANDISSIMA novità!

Con un contratto fino alla stagione 2025-26, Markus Howard e il Baskonia aggiungono altri due anni a una collaborazione produttiva.

Markus Howard, 25 anni, si è impegnato per altri due anni, firmando un’estensione del contratto, secondo quanto riportato dal Diario de Noticias de Alava.

È stato un periodo ricco di eventi per il prodotto di Marquette, dal Trofeo Alphonso Ford EuroLeague Top Scorer e dalla nazionale maggiore di Porto Rico al prolungamento del contratto con il Baskonia. Al culmine della stagione 2023-24, ha prolungato il suo contratto fino alla fine della stagione 2025-26. L’ultimo aggiornamento prevede altri due anni di contratto con la squadra di Vitoria-Gasteiz.

La sua seconda annata nella Turkish Airlines EuroLeague si è tradotta in un incredibile 19,5 punti di media a partita. Con il 43% dal campo, compreso il 40% da oltre l’arco, ha guidato il Baskonia ai playoff attraverso il Play-In Showdown. La sua squadra è poi caduta in uno sweep di 3 partite contro il Real Madrid.

La media di 19,4 punti, 1,3 rimbalzi e 1,3 assist per gara nella Liga Endesa spagnola non è stata sufficiente per ottenere un posto nei Playoff. La squadra allenata da Dusko Ivanovic, perdendo contro il Real Madrid nel 34° turno della regular season ACB, ha concluso la campagna 2023-24 domenica.

