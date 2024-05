Nikola Topic, BRUTTISSIMO INFORTUNIO al ginocchio a 1 mese dal Draft

Nikola Topic, che dovrebbe essere una delle prime guardie selezionate al Draft NBA 2024 di giugno, ha subito un infortunio al ginocchio senza contatto lunedì mentre giocava gara 1 delle AdmiralBet ABA League Finals con il club serbo della Stella Rossa Belgrado, secondo quanto riportato da EuroHoops.

Mentre attaccava la corsia con la mano sinistra, Nikola Topic ha effettuato un passaggio all’angolo prima di accasciarsi a terra sulla linea di fondo. Si è immediatamente girato a faccia in giù e ha accusato un forte dolore. Dopo essere rimasto a faccia in giù sul campo per un paio di minuti, Topic è stato aiutato a rialzarsi e assistito negli spogliatoi dallo staff medico della squadra, come si vede nel video postato su Twitter dal giornalista serbo Marko Ljubomirovic.

A gennaio la guardia 18enne ha subito un infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro che l’ha messo fuori gioco per quasi quattro mesi. All’epoca non si temeva che Topic potesse correre il rischio di ulteriori infortuni al suo rientro in campo. Ora bisogna capire se questi continui infortuni condizioneranno o meno il suo futuro in NBA e di conseguenza con scelta chiamarlo.

Leggi anche: Bronny James va virale per i NUMERI FOLLI alla Draft Combine