Milano ritrova la gioia della vittoria contro Brindisi, sempre più ultima

Nessun problema per l’Olimpia Milano nel pomeriggio contro la Happy Casa Brindisi. I biancorossi, che arrivavano da 4 KO di fila compreso quello dello scorso weekend contro Pesaro, si sono imposti al PalaPentassuglia 57-87 nonostante l’assenza di Nikola Mirotic.

Partita mai in discussione, con Brindisi che ha segnato 8 punti nel primo quarto e 11 nel terzo. Milano ha dilagato proprio al rientro dall’intervallo, con una frazione da 11-28, e l’ottima prestazione di Stefano Tonut, 16 punti in 23′. Grazie al largo divario, Messina ha potuto non spremere i suoi e c’è stato spazio anche per Giordano Bortolani e Ismael Kamagate, 11 e 10 punti rispettivamente. In doppia cifra anche Shields (10 punti) e Poythress (11).

Brindisi è invece sempre più ultima in classifica, nonostante l’arrivo di Dragan Sakota in panchina. I pugliesi sono ancora a zero vittorie, gli unici insieme a Treviso che però è in campo proprio ora contro Scafati e potrebbe sbloccarsi. I 57 punti segnati sono un nuovo record negativo stagionale, con appena due giocatori (Lombardi e Riimsaa) in doppia cifra a quota 10 punti.

