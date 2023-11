Moneke, Nunnally e LeDay: la scommessa durante Baskonia-Partizan

Qualche giorno fa il Baskonia ha vinto la sua prima partita dal ritorno in panchina di Dusko Ivanovic, in EuroLega contro il Partizan Belgrado. È stato un match combattutissimo finito 84-83, con 16 punti di Chima Moneke, lungo nigeriano che nel 2022 era stato MVP della Basketball Champions League con Manresa. Proprio il giocatore del Baskonia, intervistato dal serbo Mozzart Sports, ha raccontato per un aneddoto sul finale della partita contro il Partizan che ha coinvolto anche gli avversari James Nunnally e Zach LeDay.

Moneke, con pochi secondi da giocare, ha infatti catturato un rimbalzo offensivo subendo fallo. Ha poi segnato i due tiri liberi decisivi, ma prima di andare in lunetta è stato “disturbato” da Nunnally e LeDay. Il giocatore del Baskonia ha raccontato che in quel frangente i tre hanno fatto una scommessa: in palio un mese di stipendio di Moneke che avrebbe segnato entrambi i liberi. Detto, fatto. 2/2, scommessa vinta e partita portata a casa.

“È già uno dei momenti che preferisco della mia carriera. L’essenza dello sport e della competizione, è il motivo per cui guardiamo il basket e ci piace lo sport. Una squadra che vuole mantenere il vantaggio e vincere la partita che ha combattuto per 40 minuti, dall’altra parte tutta la pressione è sull’avversario che deve provare a ribaltarla. Una situazione fantastica che mi ricorderò per sempre. Nunnally e LeDay mi hanno detto che sicuramente non avrei segnato entrambi i liberi. Io ho risposto loro che non c’era possibilità che avrei sbagliato. Alla fine abbiamo fatto una scommessa, abbiamo puntato un mese del mio stipendio se li avessi segnati entrambi. Ora mi aspetto il pagamento quando andremo a Belgrado per la gara di ritorno! Questo è perché ho fatto il segno dei dollari alla fine della partita“ ha spiegato Moneke.

In questa stagione il nigeriano sta tirando col 68% ai liberi in EuroLega, quindi diciamo che la scommessa sembrava pendere dalla parte del duo del Partizan. Così però non è stato, e chissà se ora Moneke non si sia guadagnato davvero un mese extra di stipendio.