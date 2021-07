Milos Teodisic fa mea culpa: “Infortuni? Non cerco scuse, onore all’Italia, impareremo la lezione”

Milos Teodosic ci ha messo la faccia dopo la clamorosa sconfitta della Serbia contro l’Italia. Gli Azzurri hanno conquistato il sogno olimpico facendo piombare nell’incubo gli avversari, battuti in casa loro contro ogni pronostico.

Teodosic però non si è nascosto dietro gli infortuni che hanno condizionato la sua squadra, facendo i complimenti all’Italbasket per la grande prova.

Hanno segnato tanto con molti tiri aperti, hanno fatto una grande partita. Ai miei compagni voglia e spirito combattivo non sono mancati ma è stata una giornata storta, a coronamento di un torneo complicato dagli infortuni. Non voglio parlarne, non cerco scuse, congratulazioni all’Italia per la vittoria. Noi non andremo alle Olimpiadi ma impareremo una lezione, tutti, giovani ed esperti, che ci sarà utile per gli Europei del prossimo anno.