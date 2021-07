L’Italia ha battuto nettamente la Serbia, padroni di casa del torneo di qualificazione alle Olimpiadi, in una partita straziante per quest’ultima, che sembrava stesse giocando un’amichevole e non un match che dava accesso alla più importante manifestazione per Nazioni.

Il veterano della Serbia, Nemanja Bjelica, si è assunto la piena responsabilità della sconfitta nella conferenza stampa post-partita e si è concentrato su ciò che deve essere fatto da parte dei giocatori per rimanere un esempio, citando anche Milos Teodosic:

“Se non dico che questo è un grande peccato per il modo in cui abbiamo perso la partita, mentirò. Non ero pronto per giocare oggi. Qual è il motivo? Non penso che sia importante. Abbiamo giocato di m***a. Con questo atteggiamento non possiamo giocare a basket. Giocare in Nazionale è diverso. Se non sei qui al 100%, non puoi vincere. Posso scusarmi con la nostra gente, con i nostri tifosi che sono venuti stasera, ma cosa possiamo farci? Il nostro atteggiamento deve cambiare”.

“Qualcosa deve cambiare perché, tra 5 anni, ce ne andremo. Talento, le giocate individuali non possono vincere questo tipo di tornei. Ha vinto la squadra migliore. Avremo un’estate più lunga per essere pronti per le nostre stagioni. Mi prenderò la responsabilità come giocatore con più esperienza qui. Se Milos Teodosic gioca a tutto campo per 40 minuti, qualcosa non va in noi. Qual è il problema non lo so. Spero che lo sistemeremo perché vogliamo esistere tra cinque anni”.