Olimpia Milano, l’addio a LeDay per fare spazio a Nicolò Melli?

L’addio di Zach LeDay, che diventerà ufficiale nelle prossime ore, avvicina come non mai Nicolò Melli all’Olimpia Milano. Non è un segreto che il lungo azzurro sia uno degli obiettivi principali del mercato meneghino. Melli aveva detto che avrebbe deciso il proprio futuro dopo il Preolimpico, il timing quindi combacia. Che sia quindi lui il sostituto di LeDay, lasciato andare appunto per fargli spazio?

Secondo SDNA, Milano si sarebbe separata da LeDay proprio per accogliere il ritorno di Melli, che tornerebbe in Italia per la prima volta dal 2015. In quell’estate l’azzurro lasciò l’Olimpia per Bamberg, poi Fenerbahçe e infine NBA. Ora il cerchio potrebbe chiudersi.